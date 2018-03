Meerderheid raad wil gemeentelijke miljarden weghalen bij ING

De gemeentelijke miljarden zouden moeten worden weggehaald bij de ING bank, dat vindt de meerderheid van de gemeenteraad. Het is een reactie op de gigantische loonstijging van topman Ralph Hamers. Hamers gaat vijftig procent meer verdienen terwijl bankmedewerkers er slechts met 1,7 procent op vooruitgaan.

In totaal gaat het om 5,5 miljard euro per jaar, de totale gemeentelijke begroting. Makkelijk is het overhevelen van dat geld naar een andere bank niet. Het gaat in totaal om ruim honderd bankrekeningen die goed zijn voor duizenden transacties per dag. Een overstap zou zomaar een half jaar tot een jaar kunnen duren.

Toch zien partijen als D66 en de Partij voor de Dieren (PvdD) het graag gebeuren. 'Het is misschien wel een mooi moment voor Amsterdam om eens na te denken of er geen betere huisbankier is', aldus D66-voorman Reinier van Dantzig. 'ASN Bank of Triodos staan goed aangeschreven. Verder kunnen we kijken wat de eerlijke bankenwijzer adviseert', voegt PvdD-kandidaat raadslid Anke Bakker toe.

Wethouder tevreden

Amsterdam moet vanwege nieuwe aanbestedingsregels sowieso een nieuwe bank kiezen voor 1 januari 2019. Wethouder Udo Kock (Financiën) laat weten tevreden te zijn over de ING.