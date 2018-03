Kandidaat-raadslid 50Plus blijft achter omstreden tweets en op kandidatenlijst staan

Kandidaat-raadslid voor 50Plus, Caroline Vonhoff, blijft achter haar omstreden tweets staan. Ook 50Plus blijft achter de nummer twee in Amsterdam staan. Vonhoff lag onder vuur vanwege zware beschuldigingen aan het adres van miljardair George Soros.

In een aantal tweets, vooral begin vorig jaar geplaatst, schrijft Vonhoff dat Soros de basis van zijn fortuin als jodenjager in de Tweede Wereldoorlog heeft vergaard. Opmerkelijk, want Soros, zelf van joodse komaf, was 15 jaar in 1945.

50Plus zegt Vonhoff om een nadere toelichting te hebben gevraagd. 'In deze toelichting heeft mevrouw Vonhoff kenbaar gemaakt dat zij achter de inhoud van haar tweets blijft staan in de context waarop deze zijn geuit, en verwijst naar een interview met de heer Soros uit 1998 waarop zij haar standpunt destijds heeft gebaseerd', aldus de partij.

Op persoonlijke titel

Volgens 50Plus zijn de tweets op persoonlijke titel geplaatst en staan ze los van het gedachtegoed van de partij. 'Wel distantieert 50Plus zich van de uitlatingen en acht deze onkies en onverstandig', valt te lezen in een verklaring.

Naast haar tweets schreef Vonhoff ook regelmatig op de omstreden website van Joost Niemöller. In een reeks berichten uit 2014 noemt ze Barack Obama een 'massamoordenaar' en vindt ze het 'omnieus' dat in artikel 1. van de grondwet geen onderscheid mag worden gemaakt in ras.

Soros hielp nationaal socialisten joden jagen en hun bezit confisqueren, maar hem een antisemiet noemen mag ook al weer niet. https://t.co/EJhRfAZbXN — Caroline Vonhoff (@CarolineVonhoff) May 6, 2017

Mabel en Soros.



Soros, die basis voor zijn fortuin legde in WOII als jodenjager. https://t.co/1kIV2Skdza — Caroline Vonhoff (@CarolineVonhoff) January 13, 2017