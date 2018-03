Bizarre beelden: Metershoge steekvlam blaast klusjesmannen weg

Pieter en een collega zijn vrijdagochtend aan 'de dood ontsnapt' tijdens werkzaamheden aan het Weteringcircuit. Ze waren de terrasverwarming aan het ophangen bij een café op de hoek toen het helemaal misging.

'Mijn collega stond op een ladder en ik gaf hem dingen aan. Opeens hoorden we gesis. Ik keek achterom en ineens was er allemaal zand en boem. Er kwam een enorme steekvlam uit de grond', vertelde Pieter eerder vandaag aan AT5. Op beelden is de ondergrondse explosie met de daaropvolgende steekvlam goed te zien. De twee worden weggeblazen door de enorme kracht van de vlam.

Gevolg van graafwerkzaamheden

De steekvlam was onderdeel van een kettingreactie nadat er bij graafwerkzaamheden in de Pijp een stroomkabel werd geraakt. 'In de Pijp is een zwaardere elektrakabel beschadigd geraakt', vertelt de woordvoerder van Liander. 'Dat heeft er voor gezorgd dat er op vier plekken in de stad kortsluiting is ontstaan, waaronder op het Weteringcircuit. Vervolgens is deze explosie met steekvlam ontstaan.'

30.000 huishoudens in het centrum en de Pijp kwamen zonder stroom te zitten.

Met Pieter en zijn collega gaat het wonder boven wonder goed. Op wat brandwonden na is het vooral flink schrikken geweest. 'Ik moet er niet aan denken wat er was gebeurd als het hele terras daar had volgezeten', besluit Pieter.