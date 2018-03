'Nabestaanden zeer dankbaar met film Djordy Latumahina in rechtszaal'

Op verzoek van nabestaanden is er vandaag in de rechtszaal een video vertoond met beelden van Djordy Latumahina.

'Het is een compilatie van beelden uit het leven van Djordy als baby tot zijn overlijden', vertelt Richard Korver, advocaat van de nabestaanden. 'Omdat ouders het heel belangrijk vonden dat de rechtbank, maar ook de verdachten, zouden zien wie en wat zij missen.'

Lees ook: Nabestaanden vertellen in moordzaak Djordy: 'Mijn dochtertje heeft gezien hoe wij doorzeefd werden'

De rechtbank gaf toestemming voor de vertoning van het ongeveer vijf minuten lange filmpje. 'Het is nog nooit eerder vertoond in Nederland', stelt Korver. 'Mijn cliënten zijn de rechtbank zeer dankbaar dat ze dit hebben mogen doen. Het is de verjaardag van Djordy vandaag. Zij zeiden, dit is een poging tot een afrekening in het criminele milieu waar een fout wordt gemaakt door onschuldige burgers onder vuur te nemen. Mijn cliënten wilden heel graag dat het criminele milieu ziet wat dat met hen doet.'

Toch hadden advocaten kritiek. Persrechter Peter Björn Martens is het niet met hen eens. 'De vraag of de verdachten dit hebben gedaan staat volledig los van het vertonen van het filmpje. Spreekrecht is nu ongeclausuleerd. De wetgever heeft gewild dat slachtoffers alles mogen zeggen in de rechtszaal wat zij willen zeggen in de rechtszaal. Alleen de voorzitter kan dat beperken.'

Lees ook: Dag 3 proces moord Djordy: 'Je kan toch zien dat ik het niet ben'

Alle verdachten waren vandaag in de zaal aanwezig. 'Ik denk dat als je enig gevoel in je donder hebt, dat dit iets met je doet', zegt Korver. 'Het is bijna niet te bevatten dat iemand 33 zou worden en er nu niet meer is. Een jonge vader. Gewoon omdat een stel criminelen de verkeerde auto onder vuur nenen en kennelijk niet de moeite nemen om te kijken, is dit wel de goede?'