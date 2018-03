Waldy Hoort Stemmen in de Apollobuurt: 'Wat je ook stemt, er komt toch geen donder van terecht'

In het programma Waldy Hoort Stemmen peilt presentator Waldy van Geenen in verschillende buurten wat de mensen gaan stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen. Deze keer is dat de Apollobuurt in Zuid.

Bijna de hele Apollobuurt wist tijdens de landelijke verkiezingen vorig jaar de weg naar de stembus te vinden. Ondanks dat de VVD hier soeverein is met 40% van de stemmen, schijnt er toch een kleine groep idealistische sociaaldemocraten in de buurt te wonen. Al twee verkiezingen op rij haalde de PvdA hier rond de 8 procent van de stemmen.

Het antwoord op de vraag wie dit jaar de grootste wordt in de Apollobuurt is niet zo snel gegeven. Want D66 zat hier vorig jaar op bijna een kwart van de stemmen, en hoe goed doet de VVD het hier nadat zij in de afgelopen coalitie beslissingen heeft moeten maken die eigenlijk tegen hun natuur ingingen, zoals rond de erfpacht?



Lees ook: Waldy Hoort Stemmen in de Indische Buurt



Leefbaarheid

'Voor mij zijn leefbaarheid en de huizenmarkt de twee belangrijkste thema's', verklaart een van de stemmers in de buurt. 'Vorig jaar stemde ik, landelijk, op D66. Maar normaal zit ik wat verder naar links.' Hoewel erfpacht ook voor deze buurtbewoner een belangrijk thema is ('ik heb niks afgekocht, het is te wazig') zal hij ook dit jaar weer links stem. 'Voor mijn idealen moet de portemonnee maar even wijken.'



Stem kwijt

Op het tweede adres spreken we ondernemer Martin (69). 'Ik weet nog niet wat ik ga stemmen', verklaart hij. 'Het maakt ook niet zoveel uit, want er komt toch geen donder van terecht.' Martin heeft slechte ervaringen in het contact met de gemeente. 'Ze zijn onbereikbaar en regelen het niet. In het verleden stemde ik VVD, maar daar ben ik ook niet zeker meer van. Waarschijnlijk zijn ze mijn stem kwijt.'