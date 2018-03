Jong Ajax raakt koppositie kwijt na nederlaag tegen Go Ahead Eagles

Jong Ajax heeft de thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles vanavond verloren. Het werd 0-2.

De koppositie is daardoor uit handen gegeven. In de eerste helft bleven doelpunten uit. Een grote kans voor Jong Ajax was een penalty, maar de keeper van Go Ahead Eagles wist de bal van Ajacied Zian Flemming tegen te houden.

In de tweede helft wist Rick Ketting van Go Ahead Eagles de bal vanuit een corner het doel in te koppen. Er volgden nog wat kansen voor Ajax, maar twintig minuten na het eerste doelpunt benutte Pieter Langedijk van Go Ahead Eagles een penalty.

Ajax zelf spreekt van een 'zure nederlaag' voor de ploeg van Michael Reiziger.