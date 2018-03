Dick Benschop voorgedragen als nieuwe baas Schiphol

Dick Benschop is door de raad van commissarissen van Schiphol voorgedragen als nieuwe president-directeur. Hij moet de opvolger worden van Jos Nijhuis.

Nijhuis zorgde eerder voor ophef door in de Volkskrant te zeggen dat zijn opvolger sowieso een man moest worden. Dat had een praktische reden: anders zouden er meer vrouwen dan mannen in de raad van bestuur zitten.

Geen verrassing dus, het is een man geworden. Dick Benschop (60) was van 1998 tot 2002 staatssecretaris van Buitenlandse Zaken in kabinet Kok-II voor de PvdA. Hij was de laatste tijd werkzaam voor Shell.

De benoeming van Benschop moet nu nog worden goedgekeurd door minister Hoekstra van Financiën.