Delen van de Pijp en Rembrandtplein donker: mogelijk pas in loop van zaterdagochtend weer stroom

In een deel van de Pijp is er, na een dag van storing, nog steeds geen stroom. Volgens Liander hebben 23.000 van de 28.000 getroffen huishoudens inmiddels weer stroom. Maar op lang niet alle plekken zijn de problemen voorbij en dat kan morgen nog steeds zo zijn.

Liander adviseert de koelkast zoveel mogelijk dicht te houden, eventueel een aggregaat te huren en zaklampen en kaarsjes in huis te halen. 'Het duurt als sinds 10:30 uur vanochtend', laat een bewoner geïrriteerd aan AT5 weten.

'We zien dat er steeds meer plekken worden aangesloten. Maar we moeten er echt vanuit gaan dat het nog de hele nacht en zelfs tot in de ochtend gaat duren', aldus een woordvoerder.

Onze monteurs zullen de hele nacht doorwerken om de #stroomstoring #amsterdam te verhelpen. We doen ons uiterste best morgen in de loop van de ochtend de stroomvoorziening hersteld te hebben. We realiseren ons dat dit vervelend nieuws is voor klanten die nog zonder stroom zitten. — Liander (@LianderNL) March 9, 2018

Leidseplein weer stroom

In delen van de Pijp kan het dus nog even behelpen zijn. Liander meldt dat het Leidseplein sinds korte tijd weer stroom heeft. Ook het Rembrandtplein was weer voorzien. Even later viel de stroom alleen weer uit. 'Soms gaat het niet in een keer goed', aldus de woordvoerder. 'Het is gewoon nog niet stabiel.'

Op het Rembrandtplein kwam rook uit een elektriciteitshuis. De brandweer moest in actie komen om het vuur te blussen. 'Dat kan niet met water, maar daarvoor hebben we andere methoden, zoals stikstof', zegt een woordvoerder van de brandweer.

Het Rembrandtplein had weer stroom maar inmiddels is het (weer) goed mis... #stroomstoring #amsterdam pic.twitter.com/euuUcTteG7 — Eelco Huizinga (@EelcoHuizinga) March 9, 2018

Zware elektrakebel geraakt

De storing begon vrijdagochtend toen een zwaardere elektrakabel werd geraakt bij werkzaamheden. Er ontstond op vier plekken kortsluiting en een stroomstoring die dus nog steeds voortduurt.

Rond 00.00 uur lieten meerdere bewoners van de Pijp weten dat het bij hen in de straat, waar eerst wel stroom was, plotseling donker werd. Ongeveer een kwartier later hadden ze weer stroom.

Delen van het centrum zaten tegelijkertijd zonder stroom. Dat was rond 00.15 uur nog steeds zo.

'We doen ons uiterste best om te zorgen dat iedereen in de loop van morgenochtend weer stroom heeft', aldus de woordvoerder van Liander.

