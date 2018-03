Voetbalclub WV-HEDW uit Oost getroffen door DDoS-aanval

Waar normaal gesproken grote banken en instellingen als de Belastingdienst slachtoffer zijn van een DDoS-aanval, is dat nu voetbalclub WV-HEDW uit Oost. De website van de club is onbereikbaar.

Waarom internetcriminelen het gemunt hebben op de voetbalclub is onduidelijk. Volgens de club wordt er hard gewerkt aan het afslaan van de aanval. 'Maar dat is geen garantie dat we dit weekend weer in de lucht zijn.'

Bij een DDoS-aanval wordt een site bestookt met dataverkeer. Zo raakt de server overbelast. Wie het speelschema van de club wil bekijken kan lang wachten. De site blijft maar laden.