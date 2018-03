Ivens: 'Voorrang' expats op huurwoning is discriminatie

Advertenties voor huurwoningen waarin expats de 'voorkeur' krijgen ten opzichte van Nederlanders, mogen niet. Wethouder Laurens Ivens (Wonen), gesterkt door een uitspraak van het College van de Rechten van de Mens, ziet het als een vorm discriminatie op basis van afkomst.

De vraag is aan de orde gekomen doordat de verhuurder van voormalig krakerssymbool het Slangenpand, te kennen gaf dat het appartement 'bij voorkeur' aan expats verhuurd zou worden. Maar dat deze advertenties geen zeldzaamheid zijn, weet ook Ivens.

Het is de wethouder een doorn in het oog, maar 'het college is hier geen partij. Wij kunnen hier dan ook moeilijk tegen optreden'. Toch denkt Ivens dat de makelaar 'juridisch fout zat', dus heeft de wethouder een brief van die strekking gestuurd naar de verhuurder van het Slangenpand.

College van de Rechten van de Mens

Ivens denkt de wet aan zijn zijde te hebben door een uitspraak van het College van de Rechten van de Mens. Eerder bepaalde het College dat op deze manier niet geadverteerd mag worden. Uitsluiting in advertenties is discriminatie, en dus verboden. Hoewel de uitspraken van het instituut niet bindend zijn, en de kwestie van het Slangenpand niet onder de rechter kwam, is de SP-wethouder stellig: dit mag niet.

'We hebben hier misschien niet over uitsluiting, maar wel over achterstelling van Nederlandse Amsterdammers. Die moeten evengoed toegang krijgen tot de woningmarkt, en je kan nu al zeggen dat expats vaker aan het langste eind trekken. Met kortlopende huurcontracten en dure prijzen hebben zij in de praktijk minder moeite'.

'Hartstikke mooi'

Het college van B&W kent geen andere voorbeelden als deze. Ivens hoopt dat mensen die gepasseerd werden omdat liever aan expats werd verhuurd, om het oordeel de rechter vragen. 'Dat zou hartstikke mooi zijn'.

'Juist omdat het vaker gebeurt, wil ik een signaal geven: wij zijn het hier niet mee eens. Deze makelaars zijn maatschappelijk totaal onverantwoord bezig'. Een meldpunt wil Ivens niet toezeggen, omdat hij niet meer kan doen dan een signaal geven. 'Maar mochten nieuwe mensen zich bij mij melden, dan ben ik bereid om nog heel veel brieven naar makelaars te sturen. We moeten laten horen en zien dat dit echt niet kan'.