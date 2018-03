Stroomstoring bijna voorbij: nog tweehonderd huishoudens zonder stroom

De grote stroomstoring van gisteren is bijna voorbij. Van de 28.000 huishoudens zaten in de loop van zaterdagochtend nog zo'n tweehonderd huishoudens zonder stroom. Vanochtend vroeg waren dat er nog drieduizend.

Liander heeft vrijdag op zaterdagnacht 'met man en macht' gewerkt. Het Rijksmuseum heeft sinds zaterdagochtend 07.00 uur weer stroom. De netbeheerder werkt nog aan het aansluiten van postcode 1017. Liander verwacht dat de storing in de loop van de ochtend is verholpen.

'Het is een complexe storing', zegt een woordvoerder van Liander zaterdagochtend. Bij graafwerkzaamheden werd gisteren een zware elektrakabel geraakt. Dit veroorzaakte kortsluiting, waarna een enorme steekvlam uit de grond kwam bij het Weteringscircuit. Een man liep daarbij brandwonden op.

Noodaggregaat

Verschillende horecaondernemers op het Rembrandtplein hebben het zekere voor het onzekere genomen. Op het plein staan diverse noodragegraten die de horecazaken van stroom voorzien.

Aan het einde van de avond brak er vervolgens brand uit in een elektriciteitskast aan de Reguliersdwarsstraat én in een elektriciteitshuisje aan het Rembrandtplein. Volgens Liander gebeurde dit toen de stroomvoorziening weer werd opgestart. 'Op de meeste plekken ging dat goed, maar daar dus niet.' De schade aan de elektriciteitskast is groot, waardoor nu nog duizenden zonder stroom zitten.

Liander adviseert klanten om Twitter in de gaten te houden voor updates.

Onze monteurs hebben de hele nacht doorgewerkt om de #stroomstoring #amsterdam te verhelpen. Deze is helaas nog niet voorbij. In kleine stapjes krijgen steeds meer gebieden weer stroom. — Liander (@LianderNL) March 10, 2018

Onze monteurs zijn nu bezig om de postcodegebieden 1073 en 1074 van stroom te voorzien. Daarna volgen de postcodes 1012, 1013 en 1017. We verwachten nog steeds dat de stroomvoorziening in de loop van de ochtend hersteld is. #stroomstoring #amsterdam — Liander (@LianderNL) March 10, 2018