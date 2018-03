UPDATE: Trams Centrum ondervinden nog hinder van stroomstoring

Trams in het centrum ondervinden nog hinder van de grote stroomstoring. Hoewel Liander verwacht dat de storing in de loop van de ochtend zal zijn verholpen, zal het nog even duren voordat het GVB de normale dienstregeling kan hervatten.

Tramlijn 4 rijdt niet en lijnen 7, 9, 10 en 14 rijden een ingekort traject. Omdat er nog geen stroom is tussen de Vijzelgracht en het Centraal Station, worden de haltes die daartussen liggen - zoals het Damrak en Rokin - niet aangedaan.

Het GVB waarschuwt dat de dienstregeling niet direct kan worden hervat als de stroomstoring is verholpen. 'Het zal nog even duren voordat wij weer onze normale routes rijden. We moeten geleidelijk de dienstregeling weer opstarten.' De vervoerder verwacht wel dat dit in de loop van de dag zal gebeuren.



UPDATE 15,50 uur:

Via Twitter laat het GVB weten dat lijn 9 weer volgens de eigen route gaat rijden. Lijnen 7 en 10 doen dit inmiddels ook weer.

Tram 9 gaat geleidelijk weer de eigen route rijden. Houd rekening met vertraging. — GVB actuele reisinfo (@GVB_actueel) March 10, 2018