Politie waarschuwt Amsterdamse modefotograaf voor dubieuze fotoshoots

De politie waarschuwt de Amsterdamse fotograaf Yorick Nubé dat hij moet stoppen met het maken van seksueel getinte foto's van minderjarige meisjes. Volgens zedenexperts zijn de beelden die hij maakt mogelijk strafbaar. De fotograaf schrijft in een statement dat alle foto's altijd in overleg met het model en/of ouder worden gemaakt.

Nubé is gespecialiseerd in het nemen van zogenoemde testfoto's van beginnende modellen. Op de foto's dragen de modellen weinig tot niets, schrijft De Volkskrant. Onder meer Paparazzi Models en Ulla Models werkten jarenlang met hem samen, Elite Models doet dat nog steeds.

Op sommige beelden wordt volgens jurist Sander de Gruijl van Meldpunt Kinderporno de nadruk gelegd op 'borsten, billen of genitaliën.' Soms zou er ook kleding worden gedragen met een erotiserende werking 'die niet past bij de leeft van de minderjarige.'

Een politiewoordvoerder zegt tegen de krant dat de foto's zich 'op de rand bevinden van wat strafbaar is'. In een statement schrijft Nubé het niet eens te zijn met de kritiek. 'Ik word op populistische wijze in een hoekje gedrukt waarin ik niet thuis hoor en kunst en schoonheid wordt geperverteerd.'