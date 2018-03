Diverse voetbalclubs getroffen door DDOS-aanval

Een DDOS-aanval heeft gisteravond en vannacht de clubwebsites van meerdere voetbalverenigingen platgelegd. Gisteravond werd al bekend dat de website van WV-HEDW in Oost was getroffen, maar op die server blijken veel meer websites van voetbalclubs te staan.

Een van de andere getroffen voetbalclubs is sv Nieuw Sloten in Nieuw-West. Hoeveel voetbalverenigingen in totaal zijn getroffen kan een medewerker van hostingplatform VoetbalAssist niet zeggen.

De aanval begon gisteravond. 'We hebben de hele nacht doorgewerkt om de problemen te verhelpen. Vanochtend waren de websites weer online', aldus de medewerker. Wie er achter de aanval zit is niet bekend.