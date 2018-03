Nieuwe metro's blijken te lang voor station CS

De nieuwe metrostellen die op termijn op de Oostlijn moeten gaan rijden, blijken te lang voor station CS. De aanpassing aan de perrons kost enkele tonnen.

Dat erkent de gemeente na vragen van Het Parool. De renovatie van de Oostlijn moet eind 2018 klaar zijn. Alleen op CS blijkt de 'halteerlengte' een paar meter korter dan de nieuwe metrostellen lang zijn. De nieuwe treinen passen daardoor niet meer.

Het probleem wordt verholpen door het verplaatsen van twee stootblokken en aanpassingen aan het beveiligingssysteem. 'Een relatief kleine aanpassing, die naar schatting enkele tonnen kost', aldus de woordvoerder van wethouder Pieter Litjens tegen de krant. Een woordvoerder benadrukt tegenover AT5 dat er wat de gemeente betreft geen sprake is van een fout. 'Aanschaf van een nieuwe metro betekent automatisch aanpassingen. Dat ze te lang zijn voor CS was geen "foutje" dit was al voorzien. Daarnaast speelt dit pas in 2020, voor die tijd zijn alle aanpassingen doorgevoerd.'

Voor 200 miljoen euro worden dertig metrostellen aangeschaft die vanaf 2020 moeten rijden op onder meer de Oostlijn.