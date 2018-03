Boekenbal in teken van de natuur: 'Het voelt alsof ik op safari ben'

Het Boekenbal keerde gisteravond terug naar de Stadsschouwburg en stond geheel in het teken van 'natuur'. Het bal trapt de Boekenweek af en bij veel van de exclusief genodigden vloeide de drank rijkelijk. 'Het voelt alsof ik op safari ben. Dat je op zoek gaat naar The Big Five: Heleen van Royen, Tommy Wieringa, een beetje zo', vertelt Janine Abbring.

Niet iedereen bleek zich met de outfit aan het thema te hebben gehouden. 'Ik ben natuurlijk een beest', legt Bart Chabot uit die voor de gelegenheid gewoon in pak was gekomen. Anderen lieten het bij wat kleine details, zoals een ring. 'Soms is minimaal best wel fijn', zegt Isa Hoes. 'Zei ik dat? Ja ik zei het.'

Lees ook: Boekenbal terug in Stadsschouwburg met braaf thema

'Ik vind het thema heel goed, omdat we constant proberen om de natuur te bedwingen. We gaan onze honden klonen, we nemen facelifts, we hebben draagmoeders', vertelt Chazia Mourali. 'Dit is een ode aan de natuur! Terug naar de natuur! De natuur aan de macht!'

Ook was niet iedereen op de dansvloer te vinden. 'Hoe denk je dat ik in dit betonnen tweed pak mij kan bewegen? Denk je dat dat heel soepel gaat? Ik zit op een soort mierenhoop, permanent', aldus Jort Kelder. Tommy Wieringa gaf toe nog iets meer gingerbeer-gin nodig te hebben.