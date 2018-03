Klaas Jan Huntelaar in selectie voor duel met Heerenveen

Ajax-trainer Erik ten Hag heeft Klaas Jan Huntelaar opgenomen in de wedstrijdselectie voor het thuisduel met sc Heerenveen van morgen. Ook Noa Lang is, voor het eerst, van de partij.

Huntelaar miste de laatste paar duels vanwege een kuitblessure. Hij was voor het duel van morgen dan ook een twijfelgeval, net als Justin Kluivert overigens. Maar Ajax laat vandaag weten tegen Heerenveen over beide aanvallers te kunnen beschikken.



Ook voor middenvelder Noa Lang is een plekje in de wedstrijdselectie. Lang kán zijn debuut in het eerste voor Ajax maken. De 18-jarige Lang maakte in juli al zijn officieuze debuut voor Ajax 1, in een oefenduel tegen Olympique Lyon. Op Franse bodem viel hij 8 minuten voor tijd in.



Ajax neemt het morgen om 14.30 uur op tegen Heerenveen in de eigen Arena.