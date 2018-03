Alle Molloten verzamelen: Wie is de Mol?-finale weer live te volgen bij VondelCS

Wordt het Olcay, Ruben of toch Jan? Vanavond wordt bekend wie 'de mol' is tijdens de finale van Wie Is De Mol? 2018. En ook dit jaar is de ontknoping live te volgen in het Vondelpark bij VondelCS.

Op grote schermen is de finale van het achttiende seizoen te volgen. De finalisten en andere deelnemers van dit jaar zullen aanwezig zijn voor de welbekende bordesscène.

De voorgaande jaren verzamelden honderden Molloten zich in het Vondelpark. Vorig jaar zagen zij Sanne Wallis de Vries winnen, het jaar daarvoor won Tim Hofman. De uitzending begint vanavond om half negen. De weersverwachtingen zien er goed uit, al is er wel kans op wat regen. Dus neem vooral een paraplu mee.

Zaterdag is de finale van #widm! Kom jij de ontknoping LIVE beleven bij @VondelCS? Laat het weten! https://t.co/qKYL14yn8S pic.twitter.com/wXiX9n8Rrr — Wie is de Mol? (@WieIsDeMol) March 5, 2018