Motorrijder overleden aan verwondingen na ernstig ongeluk op Osdorperweg

Foto: Beelden ingestuurd via Whatsapp

Een 30-jarige man is zaterdagmiddag met zijn motor ten val gekomen op de Osdorperweg. De man werd ter plaatse gereanimeerd, maar is in het ziekenhuis alsnog aan zijn verwondingen overleden.

Het ongeval gebeurde vanmiddag rond twee uur. Hoe de man ten val is gekomen is nog niet bekend. De politie heeft de zaak in onderzoek.

De 30-jarige motorrijder die vanmiddag zwaargewond raakte bij een eenzijdig motorongeval (Osdorperweg), is vanavond in een ziekenhuis overleden.



Team Opsporing Ernstige Verkeersongevallen onderzoekt de toedracht en de omstandigheden van het ongeval. — Politie Amsterdam eo (@Politie_Adam) March 10, 2018