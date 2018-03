Politie zoekt drie mannen na overval op drogisterij Noord

Drie mannen hebben zaterdagmiddag een drogisterij aan het Mosplein in Noord overvallen. In een zoektocht naar de daders is onder meer Burgernet ingezet.

Het trio sloeg toe rond 16.30 uur. Volgens getuigen droegen de mannen bivakmutsen, één van hen zou een groot slagersmes bij zich hebben gehad. Na een greep te hebben gedaan in de kassa sloegen de daders via de Malvastraat op de vlucht, achtervolgd door enkele omstanders.



Of er geld buit is gemaakt, en zo ja hoeveel, is niet bekend.

AMSTERDAM: ivm overval Mosveld ASD, 3 jongs, donkere huid, alle 3 in het zwart gekleed, 1 jongen half lange dreads en jong gezicht, zwarte tassen.

Tips? Bel nu 112 https://t.co/PqgSIFvaTO — Burgernet N-Holland (@Burgernet_NH) March 10, 2018