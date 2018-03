VVD hangt zoenende mannen door de stad: 'Liefde is de normaalste zaak van de wereld'

Zoenende mannen horen in het straatbeeld, vindt VVD-kandidaat-raadslid Bas van der Sande. Dus als reclameposters die dat afbeelden worden aangevallen, dan hangt hij er honderd nieuwe op.

Een postercampagne van de Suitsupply met daarop twee zoenende mannen kwam onlangs negatief in het nieuws. Door heel het land werden de posters beklad, vernield en werden ruiten van abri's ingegooid. Ook in Amsterdam en dus vond Van der Sande het tijd voor een tegengeluid.



'Belachelijk', noemt Van der Sande de acties gericht tégen de posters. 'Daarom hang ik er honderd zoenende mannen bij in het Amsterdamse straatbeeld. Ik vind het belangrijk dat dit vaker te zien is, want blijkbaar vinden veel mensen dit nog niet normaal. Terwijl liefde tussen twee mannen in mijn ogen de normaalste zaak van de wereld is.'