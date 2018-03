Kleine Amsterdamse partijen slaan handen ineen voor meer aandacht: 'Komen nu niet aan het woord'

Aan aandacht voor 'grote' partijen geen gebrek deze dagen. In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen zijn bekende politici en prominente nieuwkomers niet van je scherm te slaan. Maar er zijn veel méér partijen in de race voor een zetel.

En die 'kleine' partijen, zoals bijvoorbeeld Ubuntu Connected Front, De Groenen of de Basisinkomenpartij, zijn dat gebrek aan aandacht inmiddels wel een beetje zat. Vandaar dat laatstgenoemde partij zaterdagmiddag een persconferentie belegde in het Centraal Station waar verschillende partijen zich konden presenteren.



'Dat gebrek aan aandacht voor kleine partijen moet veranderen', verklaart Ron Smit van de Basisinkomenpartij zijn actie. 'Als wij verkozen worden zetten we ons in voor een regelarme bijstand, we willen onder meer van de sollicitatieplicht af.'



'Ik ben de enige partij die zich inzet voor mindervaliden', vertelt Caroll Sastro van Carryonthemove. Het Ubuntu Connected Front, vertegenwoordigd door Kwasi koorndijk, wil 'families meer betrekken bij het sterker maken van Nederland.'



Gehoord worden

En zo verklaren alle aanwezige partijen waar ze voor stáán en wat ze hopen te bereiken, mits ze verkozen worden. Van het minder 'wit' maken van het stadsbestuur, tot verplichte herplant ('van goede kwaliteit!') bij bomenkap en meer broedplaatsen in de stad. Er is voor ieder wat wils, maar dan moeten al die partijen dus wel gehoord worden. 'We komen nu eigenlijk niet aan het woord, een keer interrumperen in een debat wellicht, maar dat zet geen zoden aan de dijk', verzucht Smit.