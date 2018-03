Grote stroomstoring raakt ook veel ondernemers: 'Ik ben geen miljonairsbedrijf'

Bewoners en ondernemers in De Pijp en het centrum hadden flink last van de grote stroomstoring. Vanaf vrijdagochtend zaten zij zonder stroom door een ongeluk met een stroomkabel op de Daniël Stalpertstraat.

Bewoners in de Van Woustraat zaten daarom de hele avond in het donker. Maar heel erg vonden ze dat niet. Sterker nog, ze vonden het best gezellig. 'Romantisch. Kaarslicht. We hadden overal kaarsjes aangestoken.' Koud was het wel. 'De verwarming, alles gaat uit natuurlijk.'

Vlees

Bewoners zijn natuurlijk niet de enige die last hadden van de storing, veel ondernemers uit de buurt hebben flink wat omzet misgelopen. Zo heeft de Albert Heijn aan de Stadhouderskade een groot aantal producten moeten weggooien. En ook Mehmet, eigenaar van de versmarkt in de buurt moest vlees wegdoen. 'Het was helemaal zwart geworden. Ik heb een stuk weggesneden en weggegooid.'

Omzet

Bedorven vlees was niet het enige waar Mehmet last van had. Doordat de winkel dicht moest is hij ook een dagomzet kwijt. 'Straks komt de leverancier binnenlopen en geld vragen. Ik heb het niet!'

Liander zegt dat hun klanten een compensatie kunnen krijgen voor de tijd dat ze zonder stroom zaten en dat lijkt Mehmet wel wat. 'Ik ben geen miljonairsbedrijf. Ik heb gewoon een dagelijkse omzet om van te leven. Die omzetschade wil ik graag. Ik ga het proberen.'

De stroomstoring zorgde uiteindelijk voor een etmaal vol problemen. Ook zaterdagavond kampten enkele tientallen Amsterdammers nog met de naweeën van de storing.