Snorfietser botst tegen bestelbusje in Osdorp

Een snorfietser is rond 19.00 uur vanavond op een bestelbus gebotst. Het ongeluk gebeurde op de Hoekenes in Osdorp.

De scooterrijder is naar het ziekenhuis overgebracht. Het is nog onbekend hoe de bestuurder in botsing kwam met het busje.

De Hoekenes was even afgezet vanwege het ongeval. De politie doet nog onderzoek.