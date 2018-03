PvdO heeft antwoord op stevige Zwarte Piet-vragen

Wil van Soest van de Partij van de Ouderen heeft antwoord op vragen die ze in november stelde over het nieuwe uiterlijk van Zwarte Piet. Opvallend genoeg stond ze zelf niet helemaal achter de toon van die vragen.

De vraagstelling was namelijk nogal ferm. Zo wilde haar partij onder meer weten of 'mensen die zichzelf met een sprookjesfiguur (Zwarte Piet, red.) vergelijken niet met een psychiater in conclaaf moeten gaan'.



Een toon die de gemiddelde Amsterdammer niet van Van Soest gewend is. Desgevraagd legde ze dan ook uit dat deze vragen het standpunt van haar fractie vertegenwoordigden en niet per se haar mening. Overigens is Van Soest het enige PvdO-raadslid in de gemeenteraad.



In antwoord op de vragen van de PvdO laat het college weten dat het uiterlijk van Zwarte Piet geen zaak voor het gemeentebestuur is. En dat de burgemeester alleen ingrijpt als de openbare orde in gevaar komt. Wat het college betreft hoeven er óók geen Amsterdammers langs een psychiater: 'Het college deelt deze mening niet en gaat uit van de oprechtheid van de gevoelens zowel van degenen voor wie het een dierbare traditie is als van degenen voor wie het een pijnlijke verwijzing naar het verleden is.'