Rijk pompt miljarden in Amsterdamse infrastructuur: 'All hands on deck'

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat investeert miljarden om de stad de komende jaren bereikbaar te houden. Maar liefst vijf miljard heeft minister Van Nieuwenhuizen toegezegd voor onder andere megaprojecten als de Zuidasdok en de bereikbaarheid van de toekomstige woonwijk Haven-stad.

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) ziet hoe Amsterdam piept en kraakt onder de drukte. Zo'n mega-investering klinkt dan natuurlijk mooi, maar al die bouwwerkzaamheden leveren ook een hoop overlast op.



'Je kunt dit soort dingen nooit zonder hinder doen', stelt Van Nieuwenhuizen, verwijzend naar aanstaande ondertunneling van een deel van de Ring Zuid. 'Maar het eindresultaat gaat veel winst opleveren.'



Ook aan mega-project Haven-Stad, goed voor 30.000 woningen, draagt het Rijk flink bij. 'Als je zoveel bijbouwt en je wil ál die mensen gebruik laten maken van dezelfde infrastructuur, dan ga je dat niet redden', stelt Van Nieuwenhuizen. 'Niet alleen op de weg is het druk. Ook op de perrons en in de treinen. En in Amsterdam is het zelfs op de fiets hectisch. Dus het is all hands on deck op alle plekken eigenlijk'