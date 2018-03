Honderden 'Molloten' in het Vondelpark hebben eindelijk antwoord op de vraag: Wie is de Mol?

Jan Versteegh is De Mol. Dit maakte presentator Art Rooijakkers zaterdagavond bekend in de uitzending van de finale van Wie Is De Mol? 2018. Ruben Hein won het programma en mag de pot van ruim 17.000 euro mee naar huis nemen.

De finale werd, inmiddels traditiegetrouw, live uitgezonden vanuit het Vondelpark. Hier keken honderden 'Molloten' live mee naar de ontknoping van het achttiende seizoen.