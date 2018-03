En toen werd de mol bekend: 'Iedereen is blij, behalve ik '

De finale van Wie is de Mol? 2018 werd, traditiegetrouw door honderden fans live meegekeken in het Vondelpark. Ook voor het sterk verdeelde publiek bleef het lang spannend.

Een golf van vreugde én ontzetting ging zaterdagavond door het publiek toen duidelijk werd dat Jan Versteegh er dit seizoen alles aan had gedaan om zijn mede-kandidaten het leven zuur te maken. Zelden bleef het in Wie is de Mol? zó lang spannend als dit seizoen. Het publiek leek maar niet te kunnen kiezen tussen uiteindelijke winnaar Ruben, Olcay en Jan.



En dus was het voor de aanwezige, fanatieke, kijkers in sommige gevallen best even slikken toen de Mol bekend werd gemaakt. 'Ja, jammer. Iedereen is blij behalve ik', aldus een kijker die zeker wist dat Olcay de Mol was. Andere kijkers gaan beter met de teleurstelling om. 'Ik gun 't 'm ook wel. Ik denk dat het nog nooit zo spannend is geweest als dit seizoen.'