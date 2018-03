Flinke uitglijder PSV biedt Ajax weer sprankje hoop

Ajax heeft vanmiddag in de eigen Arena de kans om de achterstand op koploper PSV een klein beetje dragelijker te maken. Dan moet er wel gewonnen worden van sc Heerenveen.

PSV ging gisteravond in Tilburg hard onderuit tegen Willem II. De Eindhovenaren verloren met liefst 5-0, de grootste nederlaag sinds 1964. Door die nederlaag kan Ajax het gat naar de koppositie in de Eredivisie vanmiddag verkleinen van tien, naar zeven punten.



Alleen al voor het zelfvertrouwen van de Ajacieden zou een zege meer dan welkom zijn. Vorige week verloor Ajax in Arnhem van Vitesse, nadat het een week eerder thuis niet verder kwam dan 0-0 tegen ADO. In twee wedstrijden raakte de titel zo goed als zeker uit zicht



Heerenveen lijkt voor de ploeg van Ten Hag de ideale tegenstander om weer wat vertrouwen te tanken. Eerder dit seizoen was Ajax in Friesland nog met 4-0 te sterk en van de laatste acht thuiswedstrijden tegen Heerenveen won Ajax er zeven. Alleen in 2013 snoepte Heerenveen Ajax punten af in de Arena (1-1).



Bovendien heeft Ajax zondagmiddag weer de beschikking over spits Klaas Jan Huntelaar. De aanvaller, die de vorige twee wedstrijden uit moest zitten met een kuitblessure, is weer opgenomen in de wedstrijdselectie.



Ajax - Heerenveen begint om 14.30 uur.