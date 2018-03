Stad minder bereikbaar vanaf Zaandam door groot ongeluk A7

Op de A7 bij knooppunt Zaandam is vandaag een ongeluk met meerdere auto's gebeurd. Door de ravage en bijhorende werkzaamheden is de weg dicht. Dit betekent dat Amsterdam slecht bereikbaar is vanuit het noorden.

Behalve schade aan de auto's is ook de vangrail van de verbindingsweg gehavend en ligt er olie op het wegdek. Herstel- en reinigingswerkzaamheden gaan nog uren duren.

Verkeer op de A7 richting Amsterdam krijgt het advies om naar Zaandam te rijden en op de rotonde van het Prins Bernhardplein te keren. Ook de verbindingsweg van de A7 naar de A8 richting Beverwijk en de rechterrijstrook van de A8 richting Amsterdam zijn afgesloten.