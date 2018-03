Bonnetje kwijt: vrouw moet 17.000 euro toeslag terugbetalen

De rechtbank in Amsterdam heeft bepaald dat een vrouw liefst 17.000 euro aan ontvangen toeslag over 2015 moet terugbetalen. Reden: de vrouw was een belangrijk bonnetje kwijtgeraakt.

De moeder kon daardoor niet aantonen dat ze het volledige bedrag daadwerkelijk naar de kinderopvang heeft overgemaakt. Als men kinderopvangtoeslag ontvangt, moet er aangetoond kunnen worden dat al het geld is gebruikt voor de opvang.

De vrouw verklaarde dat ze een deel in cash had betaald. Daar had ze een handgeschreven bonnetje voor ontvangen maar dat is ze kwijtgeraakt. Vanwege het ontbreken van een bonnetje en andere afschriften gaf de rechter de belastingdienst gelijk.

'Het is de verantwoordelijkheid van de aanvrager van kinderopvangtoeslag om te kunnen laten zien dat hij alle kosten voor kinderopvang heeft voldaan. Nu het bonnetje ontbreekt kan dat niet', schrijft de rechtbank.

Ook twijfelde de rechtbank aan de claim van de vrouw dat ze voldoende had gewerkt om aanspraak te kunnen maken op de toeslag. Gevolg is dat ze nu de volle som van ruim 17.000 euro moet terugbetalen.