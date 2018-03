Organisator Mekka-reizen verduisterde geld van bedevaartreizigers

Een 48-jarige man is veroordeeld tot één maand cel en 1750 euro boete voor verduistering. De man zonder vaste woon- of verblijfplaats bood online pelgrimsreizen aan, die hij - na aanbetaling - annuleerde.

De aanbetalingskosten hield hij echter zelf. Mensen uit Amsterdam en Londen waren daar vooral de dupe van. 'De man heeft misbruik gemaakt van het vertrouwen dat zijn klanten in hem hadden gesteld', aldus de rechtbank.

De man kreeg geen zwaardere straf omdat het niet aangetoond kon worden dat de man écht van plan was het geld 'achterover te drukken'. Het blijft dus bij verduistering, in plaats van oplichting. Het reisbureau van de man is inmiddels failliet verklaard.