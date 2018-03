Evenveel agenten als demonstranten bij betoging tegen Moskee in Noord

Een handjevol betogers kwam vanmiddag naar Noord om te betogen tegen de komst van een grote moskee in de wijk Elzenhagen. De bijeenkomst was georganiseerd door Rechts Verzet van Hugo Kuijper, de man die eerder dit jaar een onthoofde pop neerlegde bij de deur van moskee iets verderop.

Een actie die de buurt raakte maar Kuijper vindt het nogal gelegitimeerd. 'De huidige aanslagen de afgelopen jaren hebben er ook ingehakt bij de European (...) We hopen dat mensen in de buurt door deze betoging ook wat meer in verzet komen', aldus Kuijper.

Maar van dat verzet was er nauwelijks sprake, er waren zo'n 20 mensen aanwezig. En dat waren vooral mensen die niet in Noord wonen, viel de buurtbewoners ook op. 'Hier is het gezellig, daar niet', zegt er één wijzend op de demonstratie.

'Hier staan de noordelingen. Turken wonen hier al decennialang, die horen er gewoon bij. Die hebben op de NDSM samen met ons boten lopen te bouwen.' De demonstratie verliep verder zonder problemen.

