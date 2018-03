Veel politie aanwezig bij verschillende demonstraties in de stad

Veel politie is vandaag op de been in de stad vanwege verschillende demonstraties. Zo demonstreert Pegida in het Centrum en de groep 'Rechts in Verzet' in Noord.

Pegida loopt - onder leiding van voorman Edwin Wagensveld - van 14.00 uur tot 16.00 uur van de Stopera naar het Museumplein.

De actiegroep in Noord - die protesteert tegen de komst van de Diyanet-moskee - staat op de plek waar de nog te bouwen moskee moet verrijzen. Vanwege de komst van die moskee legde een 35-jarige Hoofddorper een onthoofde pop neer bij een stichting in Buikslotermeer. Hij bekende het neerleggen van de pop begin maart.

Vooralsnog verloopt het protest rustig. Er zijn zo'n twintig mensen aanwezig bij de stoet van Pegida.