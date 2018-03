Ajax heeft 31 doelpogingen nodig voor 4-1 overwinning op Heerenveen

Kans na kans werd er gemist en toch won Ajax vanmiddag nog ruim met 4-1 van sc Heerenveen. Met de liefst 31 doelpogingen in het achterhoofd had de score voor het team van Erik ten Hag natuurlijk veel ruimer uit moeten vallen.

Na een prima begin aan beide kanten zakte het tempo na een half uur spelen wat in. Enkele minuten later opende De Ligt alsnog na een mooie combinatie met Ziyech de score. Lang kon Ajax niet genieten van de voorsprong, een knap schot van Martin Odegaard zeilde buiten bereik van keeper Andre Onana prachtig binnen: 1-1.

Het spel kwam niet meer op gang en ook op de tribune was er chagrijn. Spandoeken met teksten als 'Ajax is een doodlopende tunnelclub. Fuck de commercie' en '175 miljoen in de kluis, maar wij voelen ons steeds minder thuis' waren te zien in de Arena.

Legio kansen

Na de rust werd er door Ajax duidelijk in een hogere versnelling gespeeld en dat leverde meteen kansen op. Donny van de Beek schoot naast en Huntelaar miste twee megakansen: één ging hopeloos over, de ander spatte uiteen op de lat.

De bevrijdende 2-1 viel na een uur spelen uit een scrimmage die als volgt verliep: een vrije trap van Ziyech belandde voor de zoveelste keer in de muur, de rebound van Schöne raakte de lat, de daaropvolgende rebound van Huntelaar strandde op de vuisten van keeper Martin Hansen waarna Nicolas Tagliafico dan eindelijk via de paal raak schoot.

Nog veel meer kansen

De treffer bleek slechts bevrijdend wat betreft de stand, de scherpte voor het doel bleef namelijk lang uit. Exemplarisch was een counter waarbij Kluivert, Ziyech en Neres er niet in slagen een eenzame Heerenveen-verdediger uit te spelen.

Ziyech bleek zijn briljante ingeving van de dag voor het laatst bewaard te hebben. Met een splijtende pass bediende hij vlak voor tijd Donny van de Beek voor de 3-1. De 4-1 viel nog in blessuretijd na een fout achterin bij Heerenveen waar David Neres van profiteerde.

Door de overwinning staat Ajax nu op zeven punten achterstand op koploper PSV. Concurrent AZ speelt later vandaag nog in de Kuip tegen Feyenoord.