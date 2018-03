'Zeer bekende' straatdealer opgepakt in Zuid

De politie heeft een voor hen 'zeer bekende' straatdealer opgepakt. Hij probeerde cocaïne te verkopen aan toeristen rond de Stadhouderskade in Zuid.

De man had meerdere wikkels bij zich met daarin vermoedelijk verdovende middelen, dat meldt de politie op Facebook. Hij zit momenteel in de cel, in afwachting van zijn verhoor.

Omdat de man voorwaardelijk vrij is, heeft zijn arrestatie grote gevolgen. Hij mocht namelijk geen nieuwe strafbare feiten plegen indien hij zijn vrijheid wil behouden. Het Openbaar Ministerie gaat zich daarom over de zaak buigen.

Snuifje of pil

Volgens de politie staan veel straatdealers net buiten het centrum, omdat ze al een verbod hebben voor de binnenstad. Ze zouden vooral regelmatig aan toeristen 'een snuifje of een pil' aanbieden.