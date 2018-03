Politie zoekt getuigen van incident met 70-jarige vrouw in West

Een 70-jarige vrouw raakte gisteren zwaargewond toen ze haar hond uitliet in de buurt van de Admiraal Helfrichstraat in West. Het is nog onduidelijk wat er met haar is gebeurd, daarom doet de politie een getuigenoproep.

Vermoedelijk was de vrouw betrokken bij een ongeluk, waarbij een auto is doorgereden. Dat zou zijn gebeurd rond 22.15 uur, ter hoogte van de gemeentewerf.

Bekend is dat er rond dat tijdstip een donkerkleurige taxi rondreed. De politie hoopt dat de chauffeur zich meldt om meer informatie te geven. Ook tips van andere getuigen zijn welkom. Zij worden verzocht contact op te nemen met de politie via 0800-8844 of anoniem via 0800-7000.