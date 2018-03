Henk Krol adviseert Amsterdamse kandidaten bij campagne: 'Deel flyers uit op ooghoogte'

De partij 50PLUS doet voor het eerst mee aan de gemeenteraadsverkiezingen. Nationale voorman Henk Krol kwam de senioren uitleggen hoe ze het beste campagne kunnen voeren. 'Wat vertellen we tegen de mensen? Stem 50PLUS!'

Krol zegt er zelf al heel veel zin in te hebben. Voor hem zijn dit zelfs 'de leukste dagen voor mensen die in de politiek bezig zijn'. Veel van de Amsterdamse kandidaten van 50PLUS hebben nog niet zoveel ervaring in de politiek en kunnen Krol's ervaring wel gebruiken tijdens de campagne.

Gelukkig heeft de lijsttrekker genoeg tips. 'Zorg ervoor dat je de flyer op ooghoogte houdt, zodat mensen je aan moeten kijken', is daar één van. Met deze handvaten probeert Krol de kandidaten in korte tijd klaar te stomen.

Andere koek

Ondanks zijn eigen jarenlange politieke ervaring, is Amsterdam voor de Brabantse Krol nog wel andere koek. De politicus is meer gewend aan de rest van Nederland, waar mensen volgens hem een andere mentaliteit hebben.

'Daar zijn ze blij om eindelijk eens iemand uit Den Haag door te straten te zien wandelen. Maar de meeste Amsterdammers hebben meer iets van 'Joh, wat kom je doen'?'. Lang blijft Krol dan ook niet. Na een uurtje moet hij vertrekken en staan de Amsterdamse kandidaten er weer alleen voor.