Huntelaar baalt van gemiste kansen: 'Had 8-1 moeten zijn'

Het was voor Ajax-spits Klaas Jan Huntelaar niet de meest gelukkige middag. Ajax won met 4-1 maar The Hunter had niet gescoord en dan is The Hunter niet tevreden. 'Ik wil altijd scoren, dat had vandaag twee keer gemoeten.'

In de tweede helft had Huntelaar bij een 1-1 stand tot keer toe de 2-1 op zijn schoen. 'Soms zit het niet mee. Die volley onderkant moet er echt in en die andere schiet ik uit de draai over.'

'We hebben gewonnen en goed gespeeld. Wat dat betreft ben ik wel tevreden maar niet over de gemiste kansen. We hadden acht keer moeten scoren waaronder ik ook. Ik ben nooit blij als ik niet gescoord heb.'