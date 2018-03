Gezondheidsklachten door fijnstof: 'Kan niet meer een stukje fietsen'

Toen Tanya Ruiter in Amsterdam kwam wonen kreeg ze na een stukje fietsen al pijn op de borst, benauwdheid en moest ze heel veel hoesten. Voor haar dokter was het zo klaar als een klontje: met haar luchtwegproblemen kan Tanya niet goed tegen de te hoge concentratie fijnstof in de stad.

Tanya had nooit heel veel last van allergische astma, maar nu kan ze zelfs niet meer de fiets naar haar werk. Ze wordt gedwongen om met de trein te gaan, anders krijgt ze te veel last. Op doktersadvies is ze bovendien gestopt met hardlopen. 'Doe dat maar niet meer in Amsterdam, want dat is voor jouw longen heel erg schadelijk', was zijn advies.

De concentraties fijnstof zijn volgens Milieudefensie zo hoog, dat Amsterdam niet eens voldoet aan de Europese normen. Huisartsen zien daardoor vaker dat mensen met luchtwegproblemen hierdoor extra klachten krijgen. En niet alleen zij ervaren problemen. 'Wat we tot nu toe weten is dat alle mensen in Amsterdam een jaar korter leven door de fijnstofproblematiek', aldus huisarts Stella Zonneveld.

Gezondheid van de bevolking

De arts pleit voor maatregelen om de concentratie in de stad te beperken. 'In Noorwegen willen ze dat alle vervoer elektrisch is. Dat kun je natuurlijk in Amsterdam ook invoeren, als je voor gezondheid van je bevolking gaat.' Ook Tanya hoopt dat de gemeente actie gaat ondernemen. 'Als de situatie zo blijft, denk ik niet dat ik mijn hele leven hier moet gaan wonen.'

