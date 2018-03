11 arrestaties bij Pegida-demonstratie na Hitlergroeten en vuurwerk

Bij de demonstratie van Pegida en een tegendemonstratie in het centrum zijn vanmiddag 11 personen aangehouden. De groep van 25 á 30 mensen liep onder politiebegeleiding van de Stopera naar het Museumplein.

De arrestaties volgden op verschillende misdragingen, zo meldt de politie. Er werd zwaar vuurwerk afgestoken, fakkels werden aangestoken en enkelen brachten ook de Hitlergroet.

Ook werden er agenten beledigd en volgden sommige demonstranten de aanwijzingen van de politie niet op. Omdat er ten tijde ook een tegendemonstratie aan de gang was, was de Mobiele Eenheid op de been om de twee groepen gescheiden te houden.

Afgezien van de arrestaties verliep de demonstratie relatief rustig, aldus de politie.