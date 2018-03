Younes zag late invalbeurt niet zitten: 'We moeten het er over hebben'

De wedstrijd tegen sc Heerenveen krijgt voor Amin Younes nog een staartje. Hij weigerde vlak voor tijd in te vallen: 'We moeten het er maar over hebben, want ik ben de baas', aldus Ajax-trainer Erik ten Hag.

Ten Hag wilde de Duitser belonen voor een goede invalbeurt vorige week tegen Vitesse. Maar Younes vond kennelijk dat hij dan wel iets eerder dan na negentig minuten in het veld mocht komen.

Lees ook: Huntelaar baalt van gemiste kansen: 'Had 8-1 moeten zijn'

Trainer Ten Hag wilde niet veel woorden vuil maken aan Younes. 'Als ik wil dat hij invalt, dan moet hij invallen', zei hij voor de camera van FOX Sports. 'Maar ik heb het nu maar even zo gelaten. We moeten het er maar over hebben. Want ik ben de baas.'