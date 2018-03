AT5’s Spindoctors ontleden campagnefilmpjes: 'Ben een beetje duizelig'

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart word je doodgegooid met posters, slogans, spotjes en leuzen van politieke partijen. In AT5’s Spindoctors halen Roelf Jan Duin en Erik van Bruggen al die campagne-uitingen door de mangel. 'Ik ben duizelig, ik weet niet waar ik het heb. Al die woorden die door het beeld suizen.'

In de tweede aflevering oogst PvdA-leidster Marjolein Moorman sympathie. Zij bracht een nachtje door in hartje centrum om te ondervinden wat de drukte doet met de stad. 'Opzich wel goed, de PvdA wil laten zien dat ze in de buurt zijn. Dat je niet alleen maar bij de SP moet aankloppen voor de spreekwoordelijke scheve stoeptegel', oordeelt Duin. Van Bruggen mist echter de boodschap: 'Mensen hebben weinig tijd, ik heb geen boodschap gezien.'

Wethouder Udo Kock doet het goed voor zijn doen. 'Hij is niet de wethouder die van scherm afspat. Hij noemt op waar ze mee bezig zijn geweest, wel wat veel juridische termen maar de boodschap wordt gebracht.' De SP gebruikte Bob Marley in één van zijn filmpjes ('Had ik niet uitgekozen, doet denken aan achterover leunen') en vecht volgens Van Bruggen een innerlijke strijd. 'Zijn we nou de actiepartij of een regeringspartij?'

Dan een filmpje van DENK waarin vooral wordt gedanst. 'Het is catchy en ik zag ook een opmerkelijke dansbeweging met de voet', zegt Duin. 'Ik word er wel vrolijk van.' Campagnedier Van Bruggen mist ook hier een boodschap. 'Zet nou je programma neer in bulletpoints. Het had zo effectief kunnen zijn, je moet je inhoud kwijt. Dan was het een topvideo geweest.'

Over een video van Bij1 zijn de twee het eens, die is minder geslaagd. Van Bruggen mist Sylvana Simons (die overigens wel veel te zien is in andere video's). 'Zij is de grootste catch van Bij1. Zij moet in ieder filmpje zitten, ik zie haar nu niet. Zij is de grootste troef.' Duin stoort zich aan de vormgeving: 'Ik ben duizelig, ik weet niet waar ik het heb. Er wordt gestrooid met ingewikkelde termen die intellectueel moeten overkomen: radicale gelijkwaardigheid bijvoorbeeld. Allemaal woorden die door het beeld suizen.'