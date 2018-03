LIVE Astrid getuigt tegen Willem: 'Mijn eigen dochter weet niet waar ik woon'

In de zwaar beveiligde rechtbank De Bunker in Osdorp begint Astrid Holleeder vandaag met haar getuigenis. Vandaag zal ze worden ondervraagd door de rechters, vrijdag zijn de advocaten van haar broer Willem aan de beurt.

Eerder legde zus Sonja Holleeder al haar verklaring af. De zussen zijn belangrijke getuigen in het megaproces tegen de bekendste crimineel van Nederland. Naast hun eigen verklaringen, dragen ze ook stiekem opgenomen gesprekken met hun broer aan als bewijslast.

Het Openbaar Ministerie vervolgt Holleeder voor zijn vermeende betrokkenheid bij een reeks afrekeningen, waaronder de liquidaties van mede-Heineken-ontvoerder Cor van Hout en vastgoedmagnaat Willem Endstra.

13.00 uur:

Astrid Holleeder is sinds haar boek Judas al meerdere keren verhuisd en leeft sindsdien een ondergedoken leven. 'Ik had leuke collega's, genoeg geld en een prachtig kind. Op haar heeft het ook allemaal een enorme impact. Welk mens gaat daaraan beginnen?'



'Ik kan niet eens normaal Kerst en Oud en Nieuw vieren. Je huis uit lopen, boodschappen doen. Dat kan niet meer. Ik zit tussen vier muren, net zoals hij. Ik heb ook levenslang. That's it. Meer is het niet.

Astrid: mijn eigen dochter weet niet waar ik woon. Ik ga nooit meer uit eten met een vriendin. Ik ga hier niet klagen, want ik heb het allemaal zelf aangehaald, met volle overtuiging. Ondanks dat ik van hem houd, maar het is niet zo dat ik een leuk leven heb. #Holleeder — Mark Schrader (@markschrader) March 12, 2018

12.35 uur:

Ze beseft zich de ernst van de situatie, Willem zou door haar eigen getuigenissen levenslang kunnen krijgen. De gedachte dat hij dat zelf ook beseft, emotioneert Astrid Holleeder.

Astrid: als je altijd maar van elkaar aan hebt gekund. Al vanaf de jaren '80 en je bent meer dan dertig jaar verder en de enige plek waar je iets kon vertellen; die gaat je dan ff verraden. Rechter: want u was de enige plek? Astrid: de familie ja #Holleeder — Mark Schrader (@markschrader) March 12, 2018

Astrid begint te huilen: ik heb net iets teruggevonden waarin hij zegt dat hij zo bang is dat Dino Soerel gaat praten. Rechter: wat maakt u nu emotioneel? Astrid: omdat hij nu weet dat het gewoon klaar is voor hem. #Holleeder — Mark Schrader (@markschrader) March 12, 2018

12.25 uur:

Astrid moest altijd bereikbaar zijn voor Willem en als hij haar niet kon bereiken, ging hij op zoek naar een andere manier.

Astrid: als ik niet kom, gaat hij mij zoeken. Hij gaat net zo lang bellen en zoeken tot hij mij gevonden heeft. Ook via anderen. #Holleeder — Mark Schrader (@markschrader) March 12, 2018

Rechter: wat drijft uw broer om zo openhartig tegen u te zijn? U dingen toe te vertrouwen? Astrid: omdat wij altijd alles geheim houden. Dat is al vanaf de Heineken-ontvoering en het losgeld. #Holleeder — Mark Schrader (@markschrader) March 12, 2018

12.15 uur:

Het gemak waarmee Willem zich aansloot bij John Mieremet en Sam Klepper, de mannen achter de eerste aanslag op Cor van Hout en zus Sonja, stuitte Astrid Holleeder enorm tegen de borst.





Astrid: je gaat ook niet tegen Pablo Escobar zeggen: je bent een klootzak. Dus dan zeg je: goh, wat zit uw haar leuk. #Holleeder — Mark Schrader (@markschrader) March 12, 2018

Willem zou zich na de eerste aanslag op Cor en zijn gezin hebben aangesloten bij Mieremet en Klepper. Astrid: dat was vrij snel duidelijk. Hij zat aan tafel bij de mensen die hen hadden beschoten #Holleeder — Mark Schrader (@markschrader) March 12, 2018

12.00 uur:

Het was voor Astrid in haar jongere jaren bijna onmogelijk om niet in het wereldje van Willem Holleeder en Cor van Hout terecht te komen.

Astrid: ik had niet het gevoel: dit kan niet. Maar ik wist wel toen ik hierin stapte, dat ik in de wereld van Wim en Cor zat. En dat is een bepaalde wereld; die is niet leuk, warm of ontwikkeld. Maar dat heeft ook zijn charmes; ik voelde mij ook thuis #Holleeder — Mark Schrader (@markschrader) March 12, 2018

Astrid: ik heb niet de morele afweging gemaakt dat ik geld verdiende van het Heineken-losgeld. Rechter: wist u dat wel? Astrid: ja, maar ik heb dat nooit zo beseft: dat ik heb bijgedragen aan een misdrijf. Dat kwam pas later. #Holleeder — Mark Schrader (@markschrader) March 12, 2018

11.20 uur:

Ondanks alles blijft haar broer haar broer, zegt Astrid. 'Ik hou nog steeds van hem (...) Als ik hem nu mee zou kunnen nemen, en zou weten dat hij niks meer zou doen, zou ik hem nu meenemen. Maar hij is ziek. Het enige medicijn is 4 muren.'

Astrid: waarom zijn mensen zo? Dat kan ik niet verklaren. Als je een hele lieve hond hebt die kinderen bijt, dan moet je voor die kinderen gaan staan en de hond laten inslapen. Dat is heel moeilijk. #Holleeder — Mark Schrader (@markschrader) March 12, 2018

Astrid: ik probeer het als een zaak te zien en er afstand van te nemen, maar wat heb ik er menselijk gezien aan dat hij vastzit? #Holleeder — Mark Schrader (@markschrader) March 12, 2018

11.00 uur:

Astrid veracht het wereld waarin haar broer zich begeeft. 'Hij heeft het over geld verdienen. Ik heb het over werken voor mijn geld, dat is wat iedereen hier doet, met uitzondering van mijn broer.'

Astrid: Wim heeft het de hele tijd over de bovenwereld. Ik verdien mijn geld in de bovenwereld, daar leef ik in. Hij niet. Ik hoef geen ingewikkelde constructes te bedenken om een appartement te huren of via een vriendinnetje gas, water en licht te betalen #Holleeder — Mark Schrader (@markschrader) March 12, 2018

Astrid: Ik heb een praktijk opgebouwd, 20 jaar lang. Cliënten heb ik van kleins af aan bijgestaan, zien trouwen kinderen zien krijgen. Dat is werken voor je geld. Hij leidde een zielig leventje waar je soms moet leuren voor een broodje. Lekker leven heb je dan. #Holleeder — Mark Schrader (@markschrader) March 12, 2018

10.40 uur:

Astrid is zelf werkzaam als advocaat: 'Ik werk al 20 jaar in binnen een rechtssysteem wat wel mijn normen en waarden zijn. Ik kan toch niet bedenken dat hij Sonja laat tossen om de kinderen. Hoe kan ik zoiets geks bedenken? Dat vind ik een belediging.'

Willem beschuldigt Astrid ervan haar zus Sonja voor haar karretje te spannen. Astrid zou volgens haar broer de verklaringen hebben geregisseerd en verzonnen. #Holleeder — Mark Schrader (@markschrader) March 12, 2018

10.25 uur:

Jarenlang heeft Astrid de terreur van Wim (zoals ze hem nog altijd noemt) weerstaan. Het omslagpunt volgde toen de kinderen van zus Sonja bedreigd werden, vertelt Astrid. 'Daarnaast liep er ook een kwestie dat wijzelf gevaar liepen. Er zou een zus geliquideerd worden omdat iemand door Wim een broer had verloren. Dus een broer voor een zus.'

Astrid: na de ontvoering van Heineken denk je: hij heeft zijn straf uitgezeten, je probeert het opnieuw, maar toen kwam de afpersing van Endstra. #Holleeder — Mark Schrader (@markschrader) March 12, 2018

Astrid: het ging daarna gewoon door. Dat heeft te maken met iets wat in hem zit, denk ik. Hij leert niet van vorige straffen. Het was niet meer te doen hoe zich richtte op Sonja en de kinderen; dat was wel extreem #Holleeder — Mark Schrader (@markschrader) March 12, 2018

09.15 uur:

Net als haar zus Sonja vorige week zit Astrid vandaag in een afgeschermde cabine, alleen de rechtbank, het OM en Willem Holleeders advocaat Sander Janssen kunnen haar zien.

Rechter: verhoor heeft lang op zich laten wachten. Langer dan gepland. Hoe kijkt u aan tegen vandaag en de andere dagen? Astrid: ik ben blij dat ik aan de beurt ben en dat ik met u in gesprek kan. #Holleeder — Mark Schrader (@markschrader) March 12, 2018

08.30 uur:

Het is inmiddels een gebruikelijk beeld geworden, een enorme rij in Osdorp voor de deur van De Bunker. Het proces heeft altijd veel belangstelling getrokken, de getuigenis van zus Astrid vandaag is toch wel een soort van climax.