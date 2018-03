AT5 Stembus LIVE op de Dappermarkt

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart trekt AT5 met De Stembus dwars door de stad. Maandagochtend staat de bus op de de Dappermarkt in Oost.

Met de Stembus brengt AT5 de verkiezingen naar de Amsterdammer toe. Op een markt bij jou in de buurt maken we een live programma van ruim een uur met en vóór Amsterdammers. Discussie, debat en ongezouten meningen. Het kan er straks pittig aan toe gaan, want er staat heel wat op het spel: je stem!

Maandag zijn het Diederik Boomsma (CDA) en Rutger Groot-Wassink (GroenLinks) die meerijden in de bus, en praten we onder meer met Marnix, de vlogger die een jaar lang zijn straat niet uitkwam.