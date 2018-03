Cordaan vreest personeelstekort: zorg aan alle Amsterdammers staat onder druk

De thuiszorg in Amsterdam staat steeds verder onder druk. Door het oplopende personeelstekort moeten zorgaanbieders steeds vaker nee verkopen aan nieuwe cliënten. Op termijn zullen hierdoor Amsterdammers zonder zorg komen te zitten. Dat zegt directeur Thuiszorg van Cordaan André Brand in een gesprek met AT5.

Er staan momenteel zeker honderd vacatures open bij Cordaan. Wie solliciteert, kan direct aan de slag en krijgt een baangarantie aangeboden. Alle zeilen worden bijgezet om de groeiende zorgvraag in de stad aan te kunnen. 'We krijgen iedere dag nieuwe cliënten en we kunnen ze niet allemaal meer aannemen. Dat is zorgelijk. Dan verwijzen we naar andere zorgorganisaties en die zitten dan ook vol', vertelt wijkverpleegkundige Karin Heijne.

Eén van haar cliënten is de 86-jarige mevrouw van der Zeijden. Dankzij de thuiszorg kan zij nog zelfstandig wonen in de Dapperbuurt. Twee keer per dag komt bij haar iemand langs om onder andere te helpen met het innemen van medicijnen. Dat is nodig vanwege haar beginnende dementie. Ik wil thuis blijven, dat is een ding wat zeker is. Ik ga niet meer naar het ziekenhuis, tenzij ik weggedragen moet worden.’

De zorgen bij Cordaan zijn groot, zo blijkt uit een gesprek met de directeur Thuiszorg van Cordaan André Brand. Op de vraag of alle Amsterdammers nog wel de zorg kunnen krijgen die ze nodig hebben antwoordt hij: 'Dat is een gewetensvraag. Maar als het zo doorgaat dan denk ik dat dat zeker zou kunnen gebeuren, ja.'

Ondanks dat er landelijk een tekort is aan zorgpersoneel heeft Amsterdam ook nog zijn eigen problemen erbij, zoals de krappe woningmarkt. Medewerkers kunnen daarom vaak niet bij hun werk wonen. Cordaan hoopt dan ook dat de gemeente woningen gaat vrijhouden voor zorgpersoneel.

Om nog grotere problemen in de thuiszorg voor te zijn is goed overleg tussen alle betrokken partijen noodzakelijk, zo vertelt Brand. Daarom zit Cordaan ook om de tafel met onder andere de gemeente, zorgverzekeraars en ziekenhuizen om met werkende plannen te komen voor de toekomst.