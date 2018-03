Drietal overvalt woning in Zuidoost

De politie is op zoek naar drie verdachten na een woningoverval in Zuidoost. De overval gebeurde rond 10.00 uur aan het Wethouder de Roosplein.

Via Burgernet wordt naar de licht getinte verdachten gezocht. Zij zijn er vermoedelijk in een voertuig vandoor gegaan.

Of er met een wapen is gedreigd en of er buit is gemaakt, kan de politie nog niet zeggen.