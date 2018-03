Actiegroep kijkt naar mogelijkheden landingsbaan op zee

Schiphol is naarstig op zoek naar mogelijkheden om verder te groeien, zeker nu in Lelystad voorlopig geen vliegveld verrijst. Ondernemers en bewoners hebben een nieuw plan gevonden, meldt de Telegraaf.

Een actiegroep schijnt vergevorderde ideeën te hebben voor een start- en landingsbaan op zee. Deze 'zeebaan' zou de Haarlemmermeer moeten ontlasten. Via een lightrail zou de nieuwe landingsbaan verbonden moeten worden met Schiphol op het vasteland.

Hoewel de krant positieve geluiden optekent uit verschillende hoeken, is niet duidelijk hoe veel steun het plan precies krijgt. Een woordvoerder van Schiphol laat weten dat zij niet betrokken zijn bij het plan. 'Eind van het jaar wordt in Den Haag een besluit genomen over de luchtvaart, dus dit is niet aan de orde'.

Onlangs stelde minister van Nieuwenhuizen het besluit over de komst van Lelystad Airport een jaar uit. Ondertussen groeit luchthaven Schiphol zelf ook beperkt. De ontwikkeling van de luchthaven gaat hand in hand met economische belangen van Nederland.