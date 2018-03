Younes gestraft voor weigering: twee weken Jong Ajax+

Even leek Ten Hag nog coulant te zijn nadat Amin Younes een invalbeurt in de laatste minuut weigerde in de wedstrijd tegen Heerenveen. 'Ik wilde Amin belonen, maar het was vlak voor tijd en hij vond het niet per se noodzakelijk meer', stelde de trainer van Ajax na de wedstrijd.

Maar nu blijkt dat de 24-jarige aanvaller toch behoorlijk op de vingers wordt getikt voor zijn weigering. Twee weken bij Jong Ajax mag de Duitser in zijn agenda zetten.

Ajax won gisteren met 4-1 tegen Heerenveen. Toen Ten Hag de aanvaller één minuut voor tijd het veld op wilde sturen, wuifde hij het gebod weg. Op het veelbesproken incident werd wisselend gereageerd. 'Ten Hag is niet goed bij zijn hoofd', zei Pierre van Hooijdonk in Studio Voetbal.

Frank de Boer heeft Younes nog getraind toen hij leiding gaf aan de ploeg, en beschrijft hem een 'voorbeeldprof'. 'Zo ken ik hem helemaal niet', zegt de Boer in hetzelfde programma. Maar Ten Hag moet 'keihard optreden', denkt hij.

Op een ander kanaal hebben de analisten van Fox Sports, Kenneth Pérez en Arnold Bruggink, hebben begrip voor Younes. 'Ik denk niet dat de meeste spelers dat als een beloning zien', zegt Pérez. Wel denkt hij dat 'de speler altijd fout zit'. Ook Bruggink zegt noemt het 'niet verstandig, maar ik kan het me goed voorstellen'.

Afgelopen winter zou Younes nog een overstap maken naar het Italiaanse Napoli, maar om onduidelijke redenen ketste die deal af. De relatie tussen Ajax en de Duitse spits heeft met dit incident een nieuw dieptepunt bereikt.