Tientallen in de rij voor proces Holleeder: 'Lang leve de gezelligheid'

Tientallen belangstellenden stonden vanochtend bij de zwaar beveiligde rechtbank De Bunker in Osdorp in de rij om het proces tegen Willem Holleeder te volgen. Vandaag getuigt zus Astrid tegen haar broer. 'Ik heb echt al een tijdje uitgekeken om bij zo'n zaak aanwezig te zijn', vertelt een van hen.

Overigens is het aantal beschikbare plekken op de publieke tribune beperkt. 'De wekker ging om kwart over vijf, maar misschien moest ik toch nog wel eerder zijn. Het is nog niet zeker of iedereen er in mag', aldus een ander.

Hoewel Holleeder terechtstaat voor zijn vermeende betrokkenheid bij een reeks afrekeningen, was de sfeer bij de bezoekers vanochtend nogal gelaten. 'De eerste indruk is rustig en gezellig. Lang leve de gezelligheid!', zegt een van hen. 'Als het de rest van de dag ook zo gaat is het mooi toch. We maken er een uitje van.'

'Ik heb echt zin in de zaak', zegt een ander. Hoewel zus Astrid niet zichtbaar is voor het publiek en pers, is Willem wel te zien. 'Daar scoor ik wel mooi mee bij kinderen en kleinkinderen. Als ik dat kan vertellen, dan zeggen ze; opa wordt steeds gekker.'